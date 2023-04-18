Перекрытие связано с переустройством водопровода и канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 10 дней перенесли сроки закрытия улицы Мичурина. Изначально предполагалось, что этот участок будет закрыт ровно на два месяца: с 10 апреля по 10 июня. Однако строительная компания «Стройтек» отложила начало работ на 20 апреля.

- Перекрытие связано с переустройством водопровода и канализации ввиду строительства нового корпуса гимназии № 40 по адресу: улица Мичурина, 181, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за строительства развязки у «Калины» перекроют переулок Базовый. Проезд будет закрыт в районе дома № 4 с 29 апреля по 12 мая.

- Движение автомобильного транспорта будет направлено в объезд по улице Яламова (вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки общественного транспорта «Лесотехнический университет»), - рассказали в пресс-службе мэрии.