В Екатеринбурге пройдет международный чемпионат парикмахеров

Соревнования по парикмахерскому искусству будут идти в Екатеринбурге два дня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грядущей осенью Екатеринбург на пару дней станет столицей индустрии красоты. Здесь пройдет 29-й Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Его приурочили к 300-летию города.

- Мы уже получили подтверждение, что в этом году Екатеринбург 27 октября будет принимать Чемпионат России по парикмахерскому искусству, - сказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев. – На протяжении 28 лет этот Чемпионат дальше Москвы не выезжал. Ожидаем свыше 300 участников – мастеров индустрии красоты из более 30 городов Российской Федерации.

А на следующий день, 28 октября, в Екатеринбурге пройдет I Евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству. В нем примут участие 250 парикмахеров не только из России, но и из таких стран, как Иран, Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Турция и Белоруссия. Оба мероприятия пройдут в «Екатеринбург Экспо».

- Надеемся, что в эти два дня 27 и 28 октября Екатеринбург станет местом проведения праздника красоты, моды и блеска, - добавил Максим Афанасьев.