Школьников в Нижнем Тагиле накормят на 870 миллионов рублей

Питанием школьников занимаются неместные организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила заключила контракты на питание в школах и детских садах на 870 миллионов рублей до конца 2025 года. Документацию изучил портал ТагилЛАЙФ.

Контакты заключили с компаниями, которые ранее уже занимались поставкой питания для детей. Это Комбинат общественного питания из Полевского, который будет обслуживать 22 школы на 504 миллиона рублей, ОМС-Лечебное питание из Химок займется организацией питания 15 школ на 364,6 миллиона рублей, а ИП Евгений Розенбах обслужит школу №58 на 18,5 миллиона рублей.

Напомним, что в 2022 года в школе №1 произошла вспышка норовируса. Организацией питания здесь занимался Комбинат общественного питания. Оказалось, что грубые нарушения есть в работе и других школ – в еду добавляли пальмовое масло и некачественные пищевые добавки, котлеты весили меньше положенного.