Тело мужчины нашли вечером 14 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге обнаружили мертвым 42-летнего Сергея М. Как стало известно «КП-Екатеринбург», мужчина скончался сразу после выписки из наркологической клиники.

- Тело мужчины обнаружила его мать. Накануне он позвонил ей и сообщил, что его выписали. Вечером следующего дня она приехала в его квартиру на ЖБИ. Предварительная причина смерти – передозировка неизвестным веществом, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Когда пенсионерка нашла сына без признаков жизни, то вызвала скорую помощь. Но фельдшер лишь констатировала смерть. Известно, что в 2011 году Сергей был судим за хранение наркотиков.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Замкнутые и необщительные»: друзья рассказали о студентах, которых задержала ФСБ (подробнее)

В Екатеринбурге мать двоих детей обвинили в пособничестве террористам, работающим на ВСУ (подробнее)