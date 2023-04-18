Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге ищут родственников мужчины, потерявшего память. Он находится в больнице с 17 марта.
- Про себя не помнит ничего. Упоминает только, что раньше жил в населенном пункте «Петушки», мог приехать из другого региона, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина называет себя Собкалов Александр Андреевич. Предположительно, ему 63 года.
Если вы знаете мужчину на фото, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru