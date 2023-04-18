Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ищут родственников мужчины, потерявшего память. Он находится в больнице с 17 марта.

- Про себя не помнит ничего. Упоминает только, что раньше жил в населенном пункте «Петушки», мог приехать из другого региона, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина называет себя Собкалов Александр Андреевич. Предположительно, ему 63 года.

Если вы знаете мужчину на фото, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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