Первые отправки призывников начнутся в 20 числах апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призывников из Свердловской области не отправят в зону СВО. Об этом сообщил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков на этот вопрос во время выступления на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности в думе Екатеринбурга.

- Призывники направляться в зону проведения СВО и на новые территории РФ не будут. Об этом неоднократно заявляли представители Министерства обороны, - рассказал Сергей Чирков. - Поэтому можно заверить граждан Екатеринбурга, что все ребята будут служить на территории РФ в пределах наших границ.

Напомним, ранее о том, что призывников из Свердловской области не будут отправлять в зону СВО также сообщал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу Организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Дмитрий Майер.

- Наши призывники будут служить вдали от новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, - сказал Дмитрий Майер. - Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие в установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Первые отправки призывников начнутся в 20 числах апреля. Новобранцы будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Большинство из них, как и в прежние годы, будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск. Продлится призыв до 15 июля.

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