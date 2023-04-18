В Каменске-Уральске работница завода подарила мошенникам 1,4 млн рублей

Женщина взяла четыре кредита и отдала деньги мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Каменска-Уральского обратилась 53-летняя женщина, которую обманули мошенники. Об этом пишет портал KU66.RU.

По словам жертвы, в январе 2023 года в одной из соцсетей она увидела объявление о дополнительном заработке на бирже. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего ей перезвонили и проинструктировали по дальнейшим действиям.

Горожанка отправилась в банк, где оформила банковскую карту, а потом создала личный кабинет на сайте биржи. Потом по совету специалиста женщина перевела на свой счет деньги. Для этого жительница Каменска-Уральского взяла в банке четыре кредита.

В период с конца января по начало апреля женщина перевела на свой счет в общей сложности 1 416 798 рублей, после чего консультанты «биржи» перестали выходить на связь. Интересно, что женщина знала о подобных видах мошенничества, но все равно поверила мошенникам.