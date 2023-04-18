Соответствующий закон, внесенный главой региона, принят 18 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появится знак отличия «Трудовая доблесть Урала». Награда будет присуждаться представителям рабочих профессий

- Соответствующий закон, внесенный главой региона, принят 18 апреля сразу в трех чтениях на заседании областного парламента, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Знак отличия изготавливается из желтого металла и представляет собой прорезную подвеску в виде восьмиконечной звезды с прямоугольными лучами.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечала, что новой региональной наградой могут быть отмечены жители региона, имеющие не менее 20 лет стажа по профессиям рабочих, а также являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства. Кроме того, претендент должен уже иметь одну или несколько государственных наград РФ.

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