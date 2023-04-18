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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:31

В Свердловской области появится знак отличия «Трудовая доблесть Урала»

Награда будет присуждаться представителям рабочих профессий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Соответствующий закон, внесенный главой региона, принят 18 апреля

Соответствующий закон, внесенный главой региона, принят 18 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появится знак отличия «Трудовая доблесть Урала». Награда будет присуждаться представителям рабочих профессий

- Соответствующий закон, внесенный главой региона, принят 18 апреля сразу в трех чтениях на заседании областного парламента, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Знак отличия изготавливается из желтого металла и представляет собой прорезную подвеску в виде восьмиконечной звезды с прямоугольными лучами.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечала, что новой региональной наградой могут быть отмечены жители региона, имеющие не менее 20 лет стажа по профессиям рабочих, а также являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства. Кроме того, претендент должен уже иметь одну или несколько государственных наград РФ.

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