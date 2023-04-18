В Нижнем Тагиле начали жечь сухую траву

Сухую траву в Свердловской области жечь запрещено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 апреля в Нижнем Тагиле в очередной раз пришлось тушить сухую траву. На этот раз пожар на открытой местности начался в микрорайоне Валегин Бор. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На тушение пожара в понедельник выезжали специалисты Центра защиты населения, сотрудники Службы экологической безопасности и спасатели пожарной службы №30.

Огонь через непродолжительное время удалось потушить. Отметим, что в Нижнем Тагиле действует противопожарный режим, согласно которому нельзя разводить костры и поджигать траву. За несколько дней в Свердловской области выявлено несколько десятков нарушений противопожарного режима.