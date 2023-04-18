В Салехарде приведут в порядок шесть домов

На нескольких объектах обновят фасад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 году в Салехарде проведут капитальный ремонт в шести многоквартирных домах. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В домах по адресам улица Броднева, 50 и Подшибякина, 41 отремонтируют крыши. В доме по улице Богдана Кнунянца, 7 обновят фасад и кровлю, в доме на улице Зои Космодемьянской, 56 отремонтируют фундамент, обновят фасад, заменят инженерные сети, а в соседнем доме №57 на этой же улице заменят систему водоснабжения. В доме на Губкина, 6 обновят фасад.

Все работы завершат в сентябре.

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