Фото: группа во «ВКонтакте» «Школьное питание (Столовая 41)»

В Екатеринбурге школьников будут кормить правильным фастфудом. Речь идет о 19 школах города, питанием которые обеспечивает ЕМУП «Столовая №41». Оператор школьного питания придумал готовить бургеры и пиццу для учеников в пароконвектомате, то есть без обжарки.

- School food доступен только для старшеклассников и может быть включен в двухдневное меню по предварительному согласованию с родительским комитетом. Этой возможностью уже воспользовались ученики старших классов школ №93 и №96, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Школьное питание (Столовая 41)».

В столовых появилась пицца творожная и овсяная «Маргарита», которая готовится без муки на основе творога и овсяных хлопьев с помидорами, зеленью и сыром, фишбургер с овощами и рыбной котлетой и кексы с морковью.

Новинки школьного меню презентовали на конкурсе на лучшую школьную столовую, который проходит в Екатеринбурге.

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