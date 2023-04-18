Убежища будут поддерживать в состоянии постоянной готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пересчитают и приведут в порядок бомбоубежища. Об этом распорядился глава города Алексей Орлов. Он подписал постановление «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны».

Документ опубликован на сайте администрации города. Согласно ему, комитет административных органов должен вести учет объектов гражданской обороны, поддерживать их в состоянии постоянной готовности, создавать защитные сооружения, в том числе за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, а также в начале каждого года определять общую потребность города в защитных сооружениях.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе.

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