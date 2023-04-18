«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Вылеты в Анталью стартуют с 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

- Анталья станет для «Аэрофлота» третьим международным направлением полетов из Екатеринбурга в летнюю навигацию после Стамбула и Еревана, - рассказали в «Кольцово».

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта.

Напомним, жители Екатеринбурга определились с топом направлений, куда они хотят отправиться весной и летом. В Уральской ассоциации туризма отметили, что традиционно высоко находятся запросы на Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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