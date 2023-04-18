Понтонные переходы планируют обустроить на набережной Тагильского пруда

Длина понтонного перехода составит 840 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который обустроит понтонные переходы на набережной городского пруда. На работы выделено 1,4 миллиона рублей. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений. Информация об этом опубликована на сайте информационной системы в сфере закупок Нижнего Тагила.

Согласно документам, длина понтонного перехода составит 840 метров, ширина - три метра. Для горожан на нем оборудуют площадки для отдыха и три спуска на берег. Для прохода судов будет сделан раздвижной или откатной сегмент.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 апреля. Проект должен быть готов в течение 30 дней с даты заключения контракта.

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