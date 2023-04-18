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НовостиОбщество18 апреля 2023 3:57

Понтонные переходы планируют обустроить на набережной Тагильского пруда

На работы выделено 1,4 миллиона рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Длина понтонного перехода составит 840 метров

Длина понтонного перехода составит 840 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который обустроит понтонные переходы на набережной городского пруда. На работы выделено 1,4 миллиона рублей. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений. Информация об этом опубликована на сайте информационной системы в сфере закупок Нижнего Тагила.

Согласно документам, длина понтонного перехода составит 840 метров, ширина - три метра. Для горожан на нем оборудуют площадки для отдыха и три спуска на берег. Для прохода судов будет сделан раздвижной или откатной сегмент.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 апреля. Проект должен быть готов в течение 30 дней с даты заключения контракта.

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