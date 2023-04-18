Повышаться температура воздуха начнет уже в течение этой недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Екатеринбурге. По их данным погода изменится не раньше, чем через неделю.

- Скандинавский антициклон придет в движение ближе к концу недели. Ожидается, что в выходные он сместится на европейскую территорию страны, в район Поволжья, а затем двинется дальше в сторону Урала, - рассказал метеоролог Алексей Пулин. - Именно тогда в Свердловской области начнется существенное потепление.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что значительное потепление ожидается в последней пятидневке апреля. При этом повышаться температура воздуха начнет уже в течение этой недели на 5-7 градусов.

Так, 18 апреля ожидается ночью +1, днем +10 градусов, 19 апреля ночью -4, днем +11 градусов, 20 апреля ночью -2 днем +13 градусов, 21 апреля ночью +3, днем +14 градусов, 22 апреля ночью +4, днем +13 градусов.

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