В Кольцово задержали опасную молочную продукцию

Продукцию изъяли и уничтожили. Фото: Россельхознадзор Свердловской области

В екатеринбургском аэропорту Кольцово были задержаны опасные молочные продукты. Их привезли пассажиры из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора в Свердловской области.

Инцидент произошел 16 апреля. При досмотре ручной клади и багажа таможенники обнаружили у граждан Таджикистана и Узбекистана небезопасную молочную продукцию, которую изготовили в домашних условиях.

- Гражданами Таджикистана и Узбекистана нарушены ветеринарно-санитарные требования, установленные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», - рассказали в ведомстве.

Продукция не имела сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки. Молочные продукты запретили ввозить на территорию России. Ее изъяли и уничтожили. А нарушителей привлекли к административной ответственности.