Прокурор направил иск в суд с требованием выполнить ремонтно-восстановительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске пенсионерка добилась ремонта в подъезде через суд. Для этого женщина обратилась в прокуратуру Верхней Пышмы. Об этом сообщили в ведомстве Свердловской области.

Прокуратура проверила состояние дома, в котором проживает пожилая женщина. Оказалось, что подъезд многоэтажки находится в ненадлежащем виде.

- Установлено ненадлежащее содержание мест общего пользования: в подъездах на стенах обнаружены сколы, на стенах и потолке лестничной клетки - отслоение и загрязнение штукатурно-окрасочного и побелочного слоев, - рассказали в прокуратуре.

Ранее женщина уже обращалась в УК с просьбами сделать ремонт в здании. Однако никаких мер принято не было. Прокурор направил иск в суд с требованием выполнить ремонтно-восстановительные работы в подъезде жилого дома. Суд удовлетворил требования в полном объеме. На данный момент в подъезде дома проходит ремонт.

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