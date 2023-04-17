В Екатеринбурге третьи сутки ищут 13-летнюю девочку с ярко-рыжими волосами

Девочку ищут волонтеры и полиция. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку-подростка. О местонахождении Анастасии Светлоковой ничего не известно с 15 апреля. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Приметы - рост 164, нормального телосложения, рыжие волосы ниже плеч, серые глаза, - рассказали в «ЛизаАлерт».

В день исчезновения девочка была одета в темно-синюю куртку, черную толстовку, голубые джинсы и белые кроссовки. Если вам известно где сейчас может находиться подросток, сообщите об этом волонтеру Эльмире по номеру телефона – 89527356883 или 88007005452. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

В пресс-службе поискового отряда «КП-Екатеринбург» рассказали подробности исчезновения девочки. Как оказалось, Анастасия ушла из дома в субботу и не вернулась.

- До сегодняшнего дня искали своими силами сегодня обратились в полицию и в отряд. Нам известно, что сегодня ее в компании друзей видели в Екатеринбурге. Просим всех жителей вспомнить, возможно, вы видели Настю. У нее яркие рыжие волосы. Перед уходом из дома ничего необычного в семье не происходило, проживает в Юго-западном районе, может быть в любом районе Екатеринбурга. Может заходить в торговые центры. Ранее не пропадала, - сообщили «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

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