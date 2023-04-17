В свердловском поселке загорелся частный дом

Двадцать спасателей прибыли тушить дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском поселке Первомайский произошел крупный пожар. Там загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило дежурному 17 марта в 16:49. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 200 квадратных метров сгорели: деревянные надворные постройки, кровля и чердачное перекрытие, повреждены: стены частного жилого дома, фронтон дома, деревянный забор, - сообщили в ведомстве.

Тушить возгорание прибыли четыре пожарные машины и двадцать спасателей. Уже к 17:14 им удалось локализовать огонь, а спустя шесть минут возгорание предотвратили. Только в 22:15 пожарные завершили работы, они провели проливку и разбор сгоревших конструкций. О пострадавших в огне не сообщалось.

Ранее, 16 апреля, в центре Екатеринбурга сгорело древнее здание бывшей городской больницы на улице Челюскинцев. На месте работали восемь человек личного состава и три единицы техники для ликвидации пожара.

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