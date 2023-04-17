Екатеринбуржцы стали чаще покупать товары местных производителей

Екатеринбуржцы стали покупать сыр местных фермеров на 185% чаще Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Екатеринбурга стали чаще покупать товары местных производителей. Спрос на товары вырос на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

Накануне сервис подсчитал как за год вырос спрос на товары производителей Свердловской области. Наиболее востребованными категориями оказались сыр, сладости и воды и соки. Екатеринбуржцы стали покупать сыр местных фермеров на 185% чаще.

- Аналитики СберМаркета проанализировали данные по количеству заказов екатеринбургской продукции с 2021 по 2022 год и сравнили объем продаж в категориях: «Молочные продукты», «Хлеб», «Яйца», «Вода и соки», «Колбасы, сосиски и деликатесы», «Сыры», «Сладости», «Снеки». Спрос на местные продукты в 2022 году в Екатеринбурге вырос в среднем на 60% в сравнении с 2021 годом, - рассказали в пресс-службе.

Самыми популярными товарами были «Ирбитские» молочные продукты, мясные продукты «Черкашин и Партнеръ», хлеб от завода «Смак», снеки и чипсы «Витек» и сладости от компании «Слада».

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