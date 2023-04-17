В Екатеринбурге осудили двух мужчин, у которых нашли больше полутора килограммов наркотиков

Они сбывали «запрещенку» на территории уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили двух мужчин, у которых полицейские нашли больше полутора килограммов наркотиков. Молодых людей задержали еще в мае прошлого года. Они сбывали «запрещенку» на территории уральской столицы.

- Деятельность группы была хорошо законспирирована. Для связи использовались различные телефоны и сим-карты, которые периодически менялись. Все общение между организатором и участниками происходило только в специальных программах, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

У них по месту жительства и в тайниках нашли крупную партию запрещенных веществ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой»

- Кировский районный суд приговорил одного из них к наказанию в виде лишения свободы сроком на 16 лет 10 месяцев лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, второго - к 11 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.