Два хоккеиста системы «Автомобилиста» вызваны на матчи сборной Белоруссии

За национальную команду сыграют 18-летний Даниил Карпович и 24-летний Василий Филяев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два хоккеиста системы уральского ХК «Автомобилист» вызваны на матчи сборной Белоруссии. За национальную команду в международных турнирах сыграют 18-летний Даниил Карпович и 24-летний Василий Филяев.

- В активе Даниила Карповича в этом сезоне 37 (11+26) очков в 54 матчах за МХК «Авто». Василий Филяев набрал 21 (7+14) очко в 44 поединках за «Горняк-УГМК», а также один ассистентский балл в семи матчах КХЛ за «Автомобилист», - уточнили в пресс-службе екатеринбургской команды.

При этом со сборной Белоруссии работает известный российский специалист Дмитрий Квартальнов. 17 апреля под его руководством в Минске стартовали первые тренировки белорусской команды. В дальнейшем сборная Беларуси проведет серию матчей против команд России и Казахстана.