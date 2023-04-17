Нехватка специалистов затронула как градообразующие заводы, так и средний бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила заявил о дефиците кадров на местных предприятиях. По словам Владислава Пинаева, нехватка специалистов затронула как градообразующие заводы, так и средний бизнес.

- Я много езжу по предприятиям: от крупных, «Уралвагонзавода» и НТМК до просто предприятий малого бизнеса. Там не хватает ни швей, ни поваров. Куда бы ни приехал, первый вопрос – это кадры, кадровый дефицит, - заявил градоначальник в эфире канала «Телекон».

Также на предприятиях пытаются ответить на вопрос, а есть ли необходимость создавать новые рабочие места, если в городе настолько остро ощущается нехватка кадров.

Ранее стало известно, что на заводы Екатеринбурга и Свердловской области месяцами набирают специалистов на вакансии, на которых соискателям готовы платить суммы от 110 до 150 тысяч рублей. Информация размещена в открытом доступе на сайте hh.ru.