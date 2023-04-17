Мужчине грозит реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безработный екатеринбуржец может отправиться в тюрьму за украденные с карты деньги. Мужчина потратил около 8,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что с его утерянной карты происходят списания за покупки, которые он не совершал. Всего со счета пропало около 8,5 тысяч рублей.

- В дальнейшем сыщики уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявителя. Им оказался ранее несудимый и безработный екатеринбуржец 1992 года рождения, - рассказали в полиции города.

Свердловчанин признался в содеянном. Он объяснил, что карту нашел на улице, после чего решил воспользоваться ей в личных целях. На мужчину завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь екатеринбуржцу грозит до шести лет лишения свободы.

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