В Екатеринбурге девушка зарезала сожителя из-за отказа выключить музыку

Злоумышленница уже имела проблемы с законом, ее судили за кражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга 26-летняя девушка зарезала своего 36-летнего сожителя из-за того, что тот ударил их общую знакомую. Трагедия произошла в ночь на 17 апреля, мужчина получил тяжелое ранение шеи и умер на месте происшествия.

В полиции рассказали, что злоумышленница уже имела проблемы с законом, ее судили за кражи.

- Накануне к ним пришла подруга, с которой они вместе употребили спиртное. Вскоре мужчина решил отдохнуть, но ему мешала громкая музыка из комнаты, где продолжали веселиться дамы. Тогда сожитель начал возмущаться и ударил гостью, - отметили в полиции.

Женщина такого обращения не стерпела и схватилась за нож.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователем СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.