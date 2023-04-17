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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:02

Дорожники изменили время закрытия участка федеральной трассы Пермь – Екатеринбург

Автомобили не смогут проехать по одному отрезку в течение часа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ограничения будут действовать на отрезке с километра 200+500 из-за ремонта путепровода через железную дорогу

Ограничения будут действовать на отрезке с километра 200+500 из-за ремонта путепровода через железную дорогу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники изменили время закрытия участка федеральной трассы Пермь – Екатеринбург. Ограничения будут действовать на отрезке с километра 200+500 из-за ремонта путепровода через железную дорогу.

- Автомобили не смогут проехать по участку в течение часа. Изменилось время ограничения движения: с 16:10 до 17:10 часов, а не с 15:20 до 16:20 часов, как сообщалось ранее, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В ФКУ «Уралуправтодор» добавили, что водителям, планирующим поездки в этом направлении, следует учитывать ограничение при выборе маршрута, по возможности перенести поездки на другое время или другие дни.

В ведомстве предложили альтернативные пути проезда: через поселки Заря, Уфимский, деревни Нижний Арий, а также через Первомайское - Битимка – Первоуральск.