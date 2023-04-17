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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:32

На Урале за выходные 40 человек оштрафовали за нарушение противопожарного режима

Его ввели на территории региона с 15 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие выходные специальные патрульные группы МЧС оштрафовали уже 40 человек, которые нарушали особый противопожарный режим, введенный на территории региона с 15 апреля.

- Граждане активно выезжают на природу на пикники, а также наводят порядок на приусадебных участках, нередко нарушая при этом правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, по словам начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова, в этом году природные пожары начались раньше из-за теплой погоды.

- Во время действия этого режима запрещено посещать леса, использовать мангалы, разводить костры и жечь мусор, - заявил Олег Сандаков во время пресс-конференции.