Игрок «Урала» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор по делу о смертельном ДТП

Спортсмен свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игрок футбольного клуба «Урал» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор, который ему вынесли в Нидерландах по делу о смертельной аварии. В начале апреля полузащитник получил 2,5 года лишения свободы за ДТП, в котором погиб четырехлетний мальчик.

Спортсмен свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он. При этом изначально прокуратура запрашивала для спортсмена 3,5 года тюрьмы.

- Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено, - уточнили в пресс-службе ФК «Урал».

В команде отметили, что игрок не скрывается от правосудия и остается игроком «Урала», в составе которого готовится к предстоящим матчам.