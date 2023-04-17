Диктант Победы проведут в Свердловской области на 770 площадках

Написать диктант можно очно или онлайн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области, как и по всей России, пройдет акция Диктант Победы, который станет частью проекта «Историческая память».

В Свердловской области акция пройдет на 770 площадках, диктант придут писать больше 25 тысяч человек. Это можно сделать очно и онлайн.

- Традиционно к акции присоединятся депутаты всех уровней, деятели культуры и искусств, педагоги, сотрудники МЧС и других ведомств, - рассказывает координатор партпроекта «Единой России» «Историческая Память» Сергей Никонов.

Диктант Победы в 2023 году можно будет написать в учебных заведениях, на предприятиях, в учреждениях культуры, включая ДК и библиотеки, и даже на уникальных площадках, таких как краеведческий музей и Демидовские дачи в Нижнем Тагиле. Главной площадкой станет Окружной дом офицеров.

Отметим, что Диктант проходит не только в России, но и в 40 других странах.