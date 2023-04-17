Лучшие представители свердловского «Динамо» были отмечены юбилейными наградами, а закончилось торжество праздничным концертом, где, конечно же, прозвучал гимн спортивной организации Фото: предоставлено Валерием Горелых

Свердловский главк МВД отметил 100-летие «Динамо» в Театре эстрады. Поздравить юбиляров со знаковым событием пришли представители полпредства, губернатор, мэр, знаменитые спортсмены и ветераны.

Глава регионального главка полиции генерал-лейтенант Александр Мешков в своем выступлении поздравил с праздником, поблагодарил за нелегкий труд весь коллектив свердловского «Динамо»

В структуру свердловского «Динамо» входит 23 районных советов и самостоятельных коллективов физической культуры. Это порядка 45 тысяч человек, в том числе из МВД, ФСБ и Росгвардии.

- Всего за годы деятельности Свердловской областной организации «Динамо» подготовлено: 16 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, 270 чемпионов мира и Европы, 280 призеров чемпионатов мира и Европы, 61 Заслуженных мастеров спорта, 50 участников Олимпийских игр, 223 мастера спорта международного класса, 49 Заслуженных тренеров СССР, РСФСР, России. Эти успехи возможны благодаря наличию соответствующей материально-технической базы. Только за последние 5 лет построено 5 тиров международного уровня, в том числе для проведения соревнований по практической стрельбе, асфальтирована лыжероллерная трасса, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Отмечается, что с 20221 года на стадионе «Динамо» продолжается капитальный ремонт, на который выделили порядка 500 миллионов рублей.