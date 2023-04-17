Уже 40 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства в 2024 году

Выбрать понравившуюся территорию можно с 15 апреля до 31 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началось голосование за объекты благоустройства в 2024 году, выбрать понравившуюся территорию можно с 15 апреля до 31 мая. В опросе приняли участие уже 40 тысяч человек. Одним из лидеров является парк «Уралмаш» в Екатеринбурге.

- В этом году в проекте участвуют 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь, - отметил ранее Евгений Куйвашев.

По словам депутата Алексея Вихарева, многие голосовали за большие федеральные деньги на обновление парка уже несколько раз, но год от года уступали Академическому. Теперь этот районе не участвует

- Наш парк «Уралмаш» – главный кандидат на победу. Нужно только объединиться, показать нашу силу и всем-всем проголосовать, - написал Алексей Вихарев в своих социальных сетях.