Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 48 муниципальных образованиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 500 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, за помощью обратились 489 урапльцев, среди них 144 ребенка, это на 6% выше среднего многолетнего уровня.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 48 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших - среди жителей города Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуралька, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным на 17 апреля, организации с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован один человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - три человека.