Строители рассказали о работе над крупнейшим в стране Дворцом водных видов спорта

В день открытия новая площадка работала в полную силу. Фото: ДИП Свердловской области

Торжественная церемония открытия Дворца водных видов спорта продемонстрировала размах, высочайший уровень оснащения объекта и уникальные возможности, которые он дает российскому спорту. В день открытия новая площадка работала в полную силу: в бассейнах дворца состоялись показательные выступления лучших спортсменов Свердловской области – пловцов, синхронистов, прыгунов. Их мастерство, а также профессионализм строителей, работавших над объектом, высоко оценили почетные гости церемонии: помощник Президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

– Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить строителей – людей, которые вложили душу в этот комплекс! То, что за столь короткий период времени удалось создать такой Дворец водных видов спорта, говорит о том, что в России очень хорошие, профессиональные строительные компании! Этот дворец – конечно же, подарок всему российскому спорту. Я уверен, что большой спортивный праздник, который здесь состоится в ближайшее время, покажет всему миру честь и славу российского спорта! – выступил Игорь Левитин, помощник президента РФ.

– Действительно, получился уникальный в своем роде объект, самый большой центр водных видов спорта в России. Здесь будут заниматься ведущие спортсмены области, а приезжать соревноваться будут ведущие спортсмены нашей страны и зарубежные гости. Уверен, что из стен этого дворца обязательно выйдут новые чемпионы. В добрый путь! – напутствовал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

– Сегодня здесь созданы уникальные условия, которые позволяют охватить весь спектр водных видов спорта, улучшать свое здоровье и повышать спортивное мастерство. Поздравляю всех свердловчан с открытием этого объекта, наслаждайтесь водой, занимайтесь спортом! – призвал Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта РФ:

На церемонии торжественного открытия присутствовали и строители компании «Атомстройкомплекс», работавшие над объектом.

– Это были очень насыщенные и крайне интересные два года, – отметил Рустам Фатхуллин, директор по производству компании «Атомстройкомплекс». – Главная особенность работы над этим объектом заключалась в слаженности всех участников строительства; вовлеченность заказчика, проектировщика, генподрядчика и всех субподрядчиков в достижение общей цели по срокам и качеству. На объекте собрались первоклассные специалисты по всем направлениям, и, я убежден, что каждый из них еще больше развил свои компетенции. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех за проделанную работу и поздравить спортсменов с открытием объекта!

– Опыт организации большого числа подрядчиков, опыт работы со сложнейшим спортивным оборудованием, специальными инженерными системами можно приобрести только на таких нерядовых объектах – и, конечно, мы будем применять этот опыт в нашей дальнейшей работе на благо родного города и области, – добавляет Олег Минкин, директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». – От всего коллектива компании «Атомстройкомплекс» благодарим наших коллег-строителей, которые в очень напряженном режиме многозадачности, строго соблюдая жесткий график, вкладывали свои знания и силы на всех этапах реализации проекта – от получения разрешительной документации, проектирования, реализации и до сдачи в эксплуатацию.

– Большое счастье видеть, как Дворец водных видов спорта зажил своей жизнью, приносит пользу и радость свердловчанам. Это лучшая награда за наш труд! – заявляет Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ. – То, что в нашем регионе появляются такие знаковые для страны объекты, привлекается финансирование для их реализации – результат слаженной работы власти, бизнеса, профессионалов. В умении работать профессионально и сообща – сила и потенциал нашего региона!