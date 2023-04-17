На участке трассы «Пермь-Екатеринбург» 18 апреля закроют движение транспорта в обе стороны

В ведомстве предложили альтернативные пути проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» 18 апреля на час закроют движение транспорта в обе стороны. Ограничения будут действовать на отрезке с километра 200+500 из-за ремонта путепровода через железную дорогу.

- Будет ограничено движение всех видов транспорта с 15:20 до 16:20 часов. Водителям, планирующим поездки в этом направлении, следует учитывать ограничение при выборе маршрута, по возможности перенести поездки на другое время или другие дни, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуаправтодор».

В ведомстве предложили альтернативные пути проезда: через поселки Заря, Уфимский, деревни Нижний Арий, а также через Первомайское - Битимка – Первоуральск.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют движение по съезду с Комсомольской на Хрустальную вдоль здания № 80 на улице Комсомольской. Здесь с 25 апреля по 1 мая будут строить транспортную развязку.