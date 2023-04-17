Полузащитник «Урала» Юрий Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы

Футболист получил повреждение на 16-й минуте матча 23 тура МИР РПЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона из-за полученной накануне травмы плеча.

- Футболист получил повреждение на 16-й минуте матча 23 тура МИР РПЛ. Решение о возможной операции будет принято позже. Юра, мы с тобой! Поправляйся быстрее, - заявили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, ранее «Урал» на домашней арене уступил московскому ЦСКА. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Армейцы начали проверять голкипера «шмелей» на прочность с первых же минут, нанеся несколько опасных ударов.

Уже к 13 минуте очередная атака москвичей завершилась голом: Бактиер Зайнутдинов сделал прекрасную передачу на линию вратарской, куда успел Антон Заболотный: нападающий выскочил из-за спин защитников и протолкнул мяч мимо Ильи Помазуна.