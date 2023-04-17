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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 10:59

В школе №24 в Краснотурьинске загорелась проводка

В здании произошло короткое замыкание
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
К моменту приезда пожарных все ученики и персонал школы был на улице

К моменту приезда пожарных все ученики и персонал школы был на улице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 апреля, в школе №24 в Краснотурьинске произошло короткое замыкание – на первом этаже образовательного учреждения загорелась проводка. ЧП произошло рядом с кабинетом русского языка и литературы, пишет паблик «Краснотурьинск live».

На кадрах, которые сняли испуганные школьники, видно, что рядом с местом замыкания проводки не было преподавателей, и дети находились в опасном месте один. При этом, никто во время ЧП не пострадал. После задымления школьников вывели на улицу.

- Было короткое замыкание электропроводки без последующего горения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.