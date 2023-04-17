На ЖБИ горит сухая трава

В тушении пожара участвуют четыре человека и одна единица техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЖБИ на улице Новгородцевой горит сухая трава. На месте работают пожарные. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

- 17.04.23 в 13:35 поступило сообщение о пожаре. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара участвуют четыре человека и одна единица техники. По данным спасателей, угрозы распространения пожара на жилые строения и объекты инфраструктуры нет.

Напомним, 12 апреля в Екатеринбурге на улице Щербакова загорелась сухая трава. Огонь успел распространиться на 300 квадратных метров. Тушение очагов производилось при помощи ранцевых огнетушителей.

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