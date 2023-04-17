Фото: страница во «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

Во время спецоперации погиб доброволец из Новоуральска Александр Беляев. Ему было 45 лет. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице во «ВКонтакте». Александр Беляев учился в 46 школе в Новоуральске. Затем окончил училище № 37 по специальности «краснодеревщик».

- Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича - смелого, сильного, честного, целеустремленного, - написал Вячеслав Тюменцев. - Он был верен Отчизне, проявил мужество, отвагу и самоотверженность.

По его данным, Александр Беляев подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции 30 сентября 2022 года. До этого он воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий.

Прощание с Александром Беляевым состоится в новоуральском похоронном доме 18 апреля в 12:00.

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