По версии следствия, женщину забили до смерти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» после того, как в поселке Исток скончалась 39-летняя Марина Протасова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель следственного отдела СКР по Октябрьскому району Вячеслав Бабушкин.

- Ведется расследование, пока больше не могу сообщить, - пояснил полковник юстиции.

Ранее знакомые матери четверых детей считали, что к расправе причастен к новый сожитель Марины. Однако, по данным пресс-службы Октябрьского районного суда, за последнее время подобные обвинения не предъявлялись.

- В целом она порядочная женщина. Но раз в году начинала пьянствовать. Старшие дети сейчас у ее бывшего мужа - в Таджикистане. Дмитрий сломал ей почти все ребра. А потом, когда друзья вызвали скорую, не пускал фельдшеров в квартиру. Уже потом, когда она захрипела, понял, что она умирает. Но было слишком поздно, - рассказывала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

Напомним, что в начале 2023 года на Среднем Урале обнаружили тело матери пятерых детей Любови Белюшиной. С конца декабря женщина числилась пропавшей без вести. Обвинение в убийстве было предъявлено бывшему супругу.