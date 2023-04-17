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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 10:09

После смерти многодетной мамы в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Марина Протасова скончалась 25 февраля
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По версии следствия, женщину забили до смерти

По версии следствия, женщину забили до смерти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» после того, как в поселке Исток скончалась 39-летняя Марина Протасова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель следственного отдела СКР по Октябрьскому району Вячеслав Бабушкин.

- Ведется расследование, пока больше не могу сообщить, - пояснил полковник юстиции.

Ранее знакомые матери четверых детей считали, что к расправе причастен к новый сожитель Марины. Однако, по данным пресс-службы Октябрьского районного суда, за последнее время подобные обвинения не предъявлялись.

- В целом она порядочная женщина. Но раз в году начинала пьянствовать. Старшие дети сейчас у ее бывшего мужа - в Таджикистане. Дмитрий сломал ей почти все ребра. А потом, когда друзья вызвали скорую, не пускал фельдшеров в квартиру. Уже потом, когда она захрипела, понял, что она умирает. Но было слишком поздно, - рассказывала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

Напомним, что в начале 2023 года на Среднем Урале обнаружили тело матери пятерых детей Любови Белюшиной. С конца декабря женщина числилась пропавшей без вести. Обвинение в убийстве было предъявлено бывшему супругу.