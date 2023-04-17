Лор Зайцев назвал самые частые причины кровотечений из носа

Важно следить за здоровьем и при тревожных симптомах обращаться к врачу Фото: Артем КИЛЬКИН

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что кровотечение из носа может возникать по нескольким причинам. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Одной из самых распространенных причин кровотечений из носа доктор назвал искривление перегородки носа, атрофию слизистой оболочки, повышенное артериальное давление и нарушение свертываемости крови.

Также, по словам лора Зайцева, кровотечение порой происходит из-за ковыряния в носу. Также к этому могут привести заболевания крови и ее плохая свертываемость.

- Патология на уровне черепной коробки и головного мозга также дают кровотечения, - уточнил доктор Владимир Зайцев.

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