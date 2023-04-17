Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области за выходные на нарушителей противопожарного режима составили 40 протоколов и четыре определения о возбуждении административных расследований.
- Граждане активно выезжают на природу на пикники, а также наводят порядок на приусадебных участках, нередко нарушая при этом правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Нарушителей выявляют во время рейдов патрульные группы, куда входят сотрудники МЧС России, специалисты органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов, а также представители общественных организаций.
Напомним, в Свердловской области ввели особый противопожарный режим с 15 апреля. На территории региона, в том числе запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.
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