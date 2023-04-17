В Нижнем Тагиле на ремонт четырех дорог потратят 600 миллионов

в Нижнем Тагиле весной и летом отремонтируют несколько ключевых участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стартовал сезон ремонтных дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». За сезон на ремонт четырех городских дорог потратят 606 миллионов рублей. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

До конца сезона в Нижнем Тагиле отремонтируют улицу Фрунзе на участке от улицы Космонавтов до моста через реку Тагил, недалеко от парка «Народный». На 1,5 километра дороги потратят 172,3 миллиона рублей.

135 миллионов потратят на ремонт участка Черноисточинского шоссе от Челюскинцев до Кирова. После чего ремонт шоссе продолжится от кольца до школы №90. Ремонт по улице Мира проведут на двух участках: от Ленина до Циолковского (900 метров проезжей части, тротуары и пространство между трамвайных путей).

Второй участок по Мира – от Циолковского до Победы, на него потратят 115,6 миллиона рублей. Здесь заасфальтируют 800 метров дороги и обновят тротуары. Кроме этого, специалисты отремонтируют за 50 миллионов рублей участок улицы Тагилстроевской длиной в 1 километр.