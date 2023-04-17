В Каменске-Уральском у магазина ограбили мужчину

Стражи порядка ищут злодея
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дерзкое ограбление совершено у магазина «Красное и белое» по улице Карла Маркса, 45 в Каменске-Уральском утром в понедельник 17 апреля. О преступлении сообщает информационный портал KU66.RU.
Злоумышленник напал на посетителя магазина в момент, когда тот выходил из торговой точки. Преступник вырвал из рук жертвы пакет с банковской картой, суммой в пять тысяч рублей, ключами и документами на глазах у прохожих.
После этого пострадавший мужчина обратился в полицию, которая сейчас ищет злодея.
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