Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 8:27

В Сургуте после жалоб пассажиров изменили автобусный маршрут

Изменения коснулись одного городских маршрутов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Автобусный маршрут скорректировали

Автобусный маршрут скорректировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Сургута пожаловались на неудобство автобусного маршрута, и попросили его скорректировать. Речь идет о маршруте №99. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

На необходимость изменения маршрута указали сотрудники травматологической больницы Сургута, так как часть специалистов не имела возможности без пересадки добраться до работы.

В городской администрации пожелания услышали, и скорректировали маршрут. Теперь автобусы №99 будут ходить по улице Мелик-Карамова, а также по улице Энергетиков мимо школы и «Камертона».