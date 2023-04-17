В Сургуте после жалоб пассажиров изменили автобусный маршрут

Автобусный маршрут скорректировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Сургута пожаловались на неудобство автобусного маршрута, и попросили его скорректировать. Речь идет о маршруте №99. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

На необходимость изменения маршрута указали сотрудники травматологической больницы Сургута, так как часть специалистов не имела возможности без пересадки добраться до работы.

В городской администрации пожелания услышали, и скорректировали маршрут. Теперь автобусы №99 будут ходить по улице Мелик-Карамова, а также по улице Энергетиков мимо школы и «Камертона».