Стоимость путевок в Турцию для россиян за год подросла на 25 – 40%

Отдых в Турции в этом году обойдется дороже Фото: Иван МАКЕЕВ

Уроженка Ханты-Мансийска Наталья Тетенюк уже несколько лет проживает в Турции. Женщина рассказа о ценах на путевки для россиян и о том, что происходит в курортной стране. Об этом рассказывает телеканал ugra-tv.ru.

По словам Тетенюк, стоимость путевок для россиян в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросла на 25 – 40%.

- Сезон начнется в конце апреля, многие отели уже открыты, но туристов из России здесь все меньше и меньше, сейчас сюда активно едут туристы из Германии и Польши, - говорит уроженка Ханты-Мансийска.

Также, по словам Тетенюк, сейчас в Турции наблюдается сильная инфляция, цены выросли в два раза. С января в этой стране массово отказывают россиянам в продлении ВНЖ.