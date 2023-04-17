Певица с Ямала покорила жюри шоу «Голос»

К Юлии Дементьевой повернулись все четыре члена жюри. Фото: скрин с видео Первого канала

32-летняя певица Юлия Дементьева из города Муравленко на Ямале выступила с песней Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody перед жюри шоу «Голос» по Первом канале.

Во время слепого прослушивания к Дементьевой повернулись все четыре наставника.

- Вы пели шикарно, - резюмировал один из членов жюри.

После высокой оценки Юлия Дементьева выбрала в качестве наставника композитора и продюсера Антона Беляева.

По данным портала «Ямал 1», Дементьева окончила Институт современного искусства, после чего поступила в Московский государственный институт. Сейчас певица постоянно проживает в Москве, где продвигает свой музыкальный проект.