В Екатеринбурге в гимназии заметили крыс

Столовую проверят санврачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в гимназии № 108 на улице Академической заметили крыс. Об этом родители рассказали E1.RU. Грызуны, по их словам, бегали в столовой.

- Животные обедают вместе с детьми в общем зале. Персонал никак не реагировал и не признавал этот факт, пока дети не сфотографировали «соседей» и не отправили вчера в родительский чат, - рассказала изданию одна из мам.

Сейчас информацию о крысах в учебном заведении проверяют специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле прокуратура проверит школьную столовую в Дзержинском районе после жалоб в соцсетях на суп с насекомыми.

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