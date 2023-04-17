В Екатеринбурге в гимназии заметили крыс

Столовую проверят санврачи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в гимназии № 108 на улице Академической заметили крыс. Об этом родители рассказали E1.RU. Грызуны, по их словам, бегали в столовой.
- Животные обедают вместе с детьми в общем зале. Персонал никак не реагировал и не признавал этот факт, пока дети не сфотографировали «соседей» и не отправили вчера в родительский чат, - рассказала изданию одна из мам.
Сейчас информацию о крысах в учебном заведении проверяют специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле прокуратура проверит школьную столовую в Дзержинском районе после жалоб в соцсетях на суп с насекомыми.
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