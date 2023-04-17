Значительное потепление, по прогнозам синоптиков, ожидается в последней пятидневке апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет тепло. По их данным, из-за преобладания северо-западных воздушных потоков значительного нарастания тепла не произойдет. Однако ожидается, что в течение недели температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

- Температура воздуха в первой половине недели ночью -1,-6 градусов, днем 6-11 градусов, на севере Свердловской области 3-7 градусов. Во второй половине недели 21-23 апреля ночью ожидается -3,+2 градуса, днем 8-13 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Небольшие дожди и мокрый снег местами, возможно, пройдут в регионе в начале и конце недели.

Значительное потепление, по прогнозам синоптиков, ожидается в последней пятидневке апреля.

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