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НовостиНедвижимость17 апреля 2023 6:48

В Нижнем Тагиле стартовало голосование за объекты благоустройства

Их благоустроят в 2024 году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле выбирают территорию, которую благоустроят в 2024 году

В Нижнем Тагиле выбирают территорию, которую благоустроят в 2024 году

Фото: Лев ИСТОМИН

15 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов, которые благоустроят в городе в 2024 году. Голосование продлится до 13 мая. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Жителям Нижнего Тагила предлагают проголосовать за несколько объектов. В список попали:

1. Территория возле жилых домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей в самом центре Нижнего Тагила.

2. Площадь перед Машиностроительным техникумом.

3. Нечетная сторона Ленинградского проспекта на участке от улицы Чайковского до проспекта Дзержинского.

4. Парк на Руднике имени III Интернационала.

Принять участие в голосовании можно, воспользовавшись аккаунтом на портале Госуслуг, при помощи мобильного приложения волонтерского штаба Свердловской области или же на портале проекта по выбору территорий для благоустройства za.gorodsreda.ru.