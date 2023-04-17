В Екатеринбурге стартовали съемки фильмы о писателе Владиславе Крапивине

Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года на 82-м году жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 апреля стартовали съемки документального фильма о писателе Владиславе Крапивине. Съемочная группа в лице режиссер Дмитрия Колобова и оператора-постановщика Юрия Быбина приехала в столицу Среднего Урала из Тюмени. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Авторы документального фильма намерены снять трамвай №11, часть пути которого проложена по одноколейной линии от кольца ВИЗа до Зеленого полуострова, чердак дома, где в 1961 году Владислав Крапивин придумал отряд «Каравелла», с одним из героев фильма снимут интервью.

О писателе Владиславе Крапивине расскажут его вдова, преподаватель Ирина Васильевна Крапивина, руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, внучка писателя Дарья Крапивина, автор биографии писателя Андрей Щупов, друзья, коллеги и знакомые писателя.

В фильм добавят элементы анимации, которые дополнят документальную канву. Фильм создатели намерены завершить, чтобы презентовать его к 14 октября, в 85-летний юбилей Владислава Крапивина.